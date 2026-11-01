ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದೇ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು- ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 5:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ)ದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
The Vande Bharat Sleeper will connect Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra, connecting erstwhile uncovered parts of Northern Karnataka: Hon’ble Minister of Railways Shri @AshwiniVaishnaw #VandeBharat_Sleeper https://t.co/5ZoWoC3o9W— Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 1, 2026
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸಂಸದರಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೆಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರೋಯಾ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹೊಸ ರೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ: "ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೈಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೇವೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು, ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೀತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 14,000 ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವಿವರ: ನೂತನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು 823 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 611 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 11 ಎಸಿ ತ್ರಿ-ಟೈರ್ (AC 3-Tier) ಕೋಚ್ಗಳು, 188 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಎಸಿ ಟೂ-ಟೈರ್ (AC 2-Tier) ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 24 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ (1st AC) ಬೋಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅದು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27651 ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈ ಟು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27652 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಜೆ 7:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:55 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ. ಮರುಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 27651 ರಾತ್ರಿ 8:10 ಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
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