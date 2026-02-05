ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ಜಾರಿ
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಿಂದ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
February 5, 2026
February 5, 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆ.9ರಿಂದ ನೂತನ ದರ ಏರಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ (FFC)ಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಮೆಟ್ರೋದ 96.10 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 10 ದರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. FFC ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶೇ.5ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2023-24ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2024-25ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 10.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಫ್ಎಫ್ಸಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ದರವು 10 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. 30 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಅಧಿಕ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ 90 ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ದರವು 95 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ರೂ.1ರಿಂದ 5 ರೂ.ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಂದು ದಿನ, ಮೂರು ದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ದಿನಗಳ ಪಾಸ್ಗಳೂ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಸದ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪೀಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 2ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, 4ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ 95 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ದರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಆಗ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಸಿದ್ದವು.