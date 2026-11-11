ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಂಡಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಖರೀದಿ, ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿದ್ದ ಹಂತಕ!
Bengaluru Massacre Case: ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಳು ಜನರ ನರಮೇಧ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತಕ ಇಂದುಶೇಖರ್(52) ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್, ಚೀಲ, ಹಗ್ಗ, ಕವರ್, ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, ಅತ್ತೆ ರೂಪಾವತಿ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದ, ಒಂದೊಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೂಟೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕುವ ರೀತಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ನಳಿನಿ, ದಿವ್ಯಾ, ರೂಪಾವತಿ, ಸುನಿತಾ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಕ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಘಾಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಬಂದಿದ್ದ. ಏಳು ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಮೃತದೇಹಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 7 ಜನರ ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರನ್ನು (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
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