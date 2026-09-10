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ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ

ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದ​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

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ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 10:04 AM IST

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ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಇಂದು ಯಶವಂತಪುರ-ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ 16 ಕೋಚ್​ಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಖಾಲಿ ಬೋಗಿಗಳಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. IC2015 ಸಂಖ್ಯೆಯ 16 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Bengaluru-Mangaluru Vande Bharat train is another trial run today
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.50ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ: ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೈಲು ಸೆ.10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.50ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್, ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ರೈಲು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.33ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, 9.35ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ 10.25ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 10.30ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ 12.55ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.34ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 2.36ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.40ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.10ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವಾಪಸ್: ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.10ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದತ್ತ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ 3.20ಕ್ಕೆ, ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 7.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಲುಪುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಡುವಿನ ಘಾಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲಿನ ವೇಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರನ್​​ ವೇಳೆ ಮೂಲ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಂತಿಮ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಘಾಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರನ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU MANGALURU VANDE BHARAT
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ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌
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