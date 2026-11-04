ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರ; ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ ತಂದೆಯ ಬಂಧನ
Worker Murder Case: ಕೆಲಸಗಾರನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 3:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಮನೆಯ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಕಿರಣ್ (24) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದವನಾದ ಆರೋಪಿ ಕೋಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿರಣ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ತಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ, ಮನೆಯ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆತ, ಕಿರಣ್ನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದರು.
ಕಾಲು, ಕೈ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಏಟು ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಕಿರಣ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿಯೇ ಆಟೋ ಕರೆಸಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಕಿರಣ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನಾದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದು ಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿ.ಕೆ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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