ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು.

ACTOR PRAKASH RAJ GETS BAIL BENGALURU VOTER ID CASE ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು ACTOR PRAKASH RAJ VOTER ID CASE
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ - ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನುರಹಿತ ವಾರಂಟ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನುರಹಿತ ವಾರಂಟ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನಟ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ನಾಗರಿಕ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 48ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಆತನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​

TAGGED:

ACTOR PRAKASH RAJ GETS BAIL
BENGALURU
VOTER ID CASE
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು
ACTOR PRAKASH RAJ VOTER ID CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.