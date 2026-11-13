ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ವಕೀಲನ ಕೊಲೆ: 20 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿ
Bengaluru Lawyer Murder Case: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರ ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 8:10 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಕೀಲನಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿರಂತರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ.
43 ವರ್ಷದ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಹಾರದ ಬಾಕ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ (25) ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅ.19ರ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣೆಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಗೌಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಡಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ಅವರು ಹಂತಕರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ 8 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ತೆರಳಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆಯಾ? ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಡೆರಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅ.29ರಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ: ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ತನ್ನದೇ ವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ತನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ನಗರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಿರಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದ ಹಿಂದೆ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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