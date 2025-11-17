ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ-2025ಕ್ಕೆ ತೆರೆ: 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 54.15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭೇಟಿ, 5.17 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 54 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 5.17 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ.

BENGALURU ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ BENGALURU AGRI UNIVERSITY AGRICULTURE MELA BENGALURU KRISHIMELA 2025
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 8:22 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 54.15 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 5.17 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೃಷಿಮೇಳದ ಸಮಾರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ ಐಸಿಎಆರ್‌ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸಂಜಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರೀಗೌಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರೀಗೌಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಆರ್. ದ್ವಾರಕೀನಾಥ್ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷಿಕರು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ನೂರಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಶತಾಯುಷಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕೃಷಿಮೆಳ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೆ - ಇದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರ ನಗು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ 750 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರೈತರು ಇಂದಿನ ಯುವರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಇಂದಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿಮೇಳ (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ: ಎಸ್.ವಿ. ಸುರೇಶ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ: ವೈ.ಎನ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಕುಲಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

BENGALURU
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ
BENGALURU AGRI UNIVERSITY
AGRICULTURE MELA
BENGALURU KRISHIMELA 2025

