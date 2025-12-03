ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭವನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಲೋಕಭವನ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

RAJ BHAVAN RENAMED
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನ -ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಲೋಕಭವನವಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ರ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರ - ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಭವನ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನ ಬದಲಿಗೆ ಲೋಕಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಭವನವನ್ನು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.

"ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂವಹನದ ಅನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ 25-11-2025 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಜಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ'ದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಲೋಕಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ; ಇದಕ್ಕೆ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ!

ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 78 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸಹ 'ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಪಿಎಂಒ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾಯು ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್-I ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೂರು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಂಒ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಾದ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-2 ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ-3, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಕಚೇರಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

