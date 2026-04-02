ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಉತ್ಸವ 2026: 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ
ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
Published : April 2, 2026 at 8:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಉತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿಗಳರಪೇಟೆಯ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಧುವಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯವು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕರಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಅರ್ಚಕ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೂವಿನ ಕರಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರಗವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.
ಇಡೀ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹಳೆಯ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾಟನ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಜರತ್ ತವಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತಾನ್ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹಬ್ಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಗವು ದರ್ಗಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾತಾವರಣವು ಸಹೋದರತ್ವದ ಶಾಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು.
ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದರ್ಗಾ ಮುಜಾವರ್ ಫಿರೋಜ್ ಮುಷರಫ್ , ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಕರಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬೇಧಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಗಾವು ಕೇವಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಪೊಲೀಸರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಸವವಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ನಗರದ ತ್ವರಿತ ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೀವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಕರಗ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
