ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಣ್ಣೂರು ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ವರೆಗೆ ​ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

DHARWAD DAKSHINA KANNADA ಬೆಂಗಳೂರು ಕಣ್ಣೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು ಯಶವಂತಪುರ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 9:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​​​​​​​​​ ರೈಲನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16511/16512 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು)-ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್​ 15, 2026ರಿಂದ (ಇಂದಿನಿಂದ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 16,511 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಚ್​ 16, 2026ರಿಂದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಿಂದ 16512 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕಣ್ಣೂರಿನ ಬಳಿಕ ತಲಸ್ಸೇರಿ, ವಡಕರ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಲಾಂಡಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12.40ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಮರಳಿ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರುವರೆಗೆ ಇರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಸೇವೆಗೆ ಈಗಿರುವ ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಯಶವಂತಪುರ-ಹೊಸಪೇಟೆ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು:- ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್​​​ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​​​ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06533 ಯಶವಂತಪುರ-ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು, ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026ರಂದು ಸಂಜೆ 6:15ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06534 ಹೊಸಪೇಟೆ-ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು, ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 7:20ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ತೋರಣಗಲ್ಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ಬೋಗಿಗಳಿರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ ಬೋಗಿಗಳು, ಆರು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಬೋಗಿಗಳು, ಏಳು ಸ್ಲೀಪರ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ಬೋಗಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್​ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಗೇಜ್/ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

DHARWAD
DAKSHINA KANNADA
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಣ್ಣೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು
ಯಶವಂತಪುರ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
BENGALURU KANNUR EXPRESS TRAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.