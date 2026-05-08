ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ: 1.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ

ಕೋಳಿ ಫೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ನಡುವೆ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jigani Police Seized Ganja
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಲು ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 8:20 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆನೇಕಲ್): ಕೋಳಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಗಾಂಜಾ ಮೂಟೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಲು ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ-ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮಾಲು ಸಮೇತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ವಿನೋದ್, ಬಾಬು, ಮೊಹಮದ್ ಸಬೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ರಾಮಾಯಣ ಯಾದವ್ ಈ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಹಮ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪರ್​ಗೆ ಸೇರಿದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಕ್​ನಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ‌ ನಾಮಕಲ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ 250 ಕಿಲೋ ಗಾಂಜಾ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ಫೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 1.25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎನ್‌ಡಿಪಿಎಸ್ (NDPS) ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ 20(b)(2)(c) ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬೆಂ.ಗ್ರಾ ಎಸ್​​​ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ರಿವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಫೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಸಾಗಣೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟ್ರಕ್​ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕೊಪ್ಪ ಬಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಿಸೀವರ್ ಯಾರೂ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಿಹಾರಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಗಾಂಜಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, 250 ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

