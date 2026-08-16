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ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ವಿಧಾನಸೌಧ : ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ ನೋಡುವ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಶಕ್ತಿಸೌಧವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU FREEDOM FEST INDEPENDENCE DAY ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ
ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 8:29 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಹೃದಯ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ. ವಿಧಾನಸೌಧ ನಾಡಿನ ಯುವಕರ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜಬಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಠಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೌಧ ನೋಡಲು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ ನೋಡುವ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಶಕ್ತಿಸೌಧವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ
ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ತಿಂದು, ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸವಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಜನರಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಬಲಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 4-5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಜನರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಕಲಾವಿದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ. ನಾಡಿನ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಡಿಕೆಶಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಸಿಎಂ ಭಾಷಣ!

TAGGED:

BENGALURU
FREEDOM FEST
INDEPENDENCE DAY 2026
ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ
CM DK SHIVAKUMAR

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