ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬೆಲೆ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿ: ವರದಿ

Bengaluru housing prices jump 24% in Q1 2026 amid strong demand: Report
By ANI

Published : May 27, 2026 at 6:52 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಪ್‌ಟೈಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೂರೈಕೆ-ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು

  • ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಶೇ. 24.2%
  • ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಶೇ. 3%
  • ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹9,785
  • ವಸತಿ ಮಾರಾಟ: 15,603 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು (ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 33% ಹೆಚ್ಚಳ)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ (MMR) ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, GCC (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಟಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, MMR, ಪುಣೆ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್) ವಸತಿ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 3ರಿಂದ 24.2ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹10,050 ದಾಟಿದೆ.

ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು (+33%), ಚೆನ್ನೈ (+43%) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (+25%) ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, MMR, ಪುಣೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,116 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ವರದಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

