ಉದ್ಯೋಗ- ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಕ್ಷಿತ; ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
Published : January 12, 2026 at 2:02 PM IST
ಐಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೀಗ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಅವತಾರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು (ಟಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಐ) ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 125 ನಗರಗಳು ಇದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಥಳಗಳು
|2025ರ ಸ್ಥಾನ
|ನಗರ
|ರಾಜ್ಯ
|ಪ್ರಮಾಣ(2025)
|1
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಕರ್ನಾಟಕ
|53.29
|2
|ಚೆನ್ನೈ
|ತಮಿಳುನಾಡು
|49.86
|3
|ಪುಣೆ
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|46.27
|4
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ತೆಲಂಗಾಣ
|46.04
|5
|ಮುಂಬೈ
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|44.49
|6
|ಗುರುಗ್ರಾಮ್
|ಹರಿಯಾಣ
|35.57
|7
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
|34.16
|8
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|ಗುಜರಾತ್
|33.8
|9
|ತಿರುವನಂತಪುರಂ
|ಕೇರಳ
|29.9
|10
|ಕೋಯಮತ್ತೂರು
|ತಮಿಳುನಾಡು
|29.59
- ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.
- ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಲ್ಲವೂ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿವೆ.
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಗರಗಳಾದ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
- ದೆಹಲಿ ಟಾಪ್ 10ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಟಾಪ್ 10 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಟಾಪ್ 10 ನಗರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
|2025ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ
|ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
|ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
|1
|ಚೆನ್ನೈ
|ಬೆಂಗಳೂರು
|2
|ಪುಣೆ
|ಮುಂಬೈ
|3
|ಬೆಂಗಳೂರು
|ಚೆನ್ನೈ
|4
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|5
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|ಪುಣೆ
|6
|ತಿರುವನಂತಪುರಂ
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|7
|ಶಿಮ್ಲಾ
|ಗುರುಗ್ರಾಮ್
|8
|ತಿರುಚಿರನಪಳ್ಳಿ
|ದೆಹಲಿ
|9
|ಮುಂಬೈ
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|10
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|ನೋಯ್ಡಾ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಎಸ್ಐಎಸ್) ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಐಐಎಸ್)
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಚಲನಶೀಲತಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು
|ನಗರ
|ಎಸ್ಐಎಸ್
|ಐಐಎಸ್
|ಬೆಂಗಳೂರು
|44.17
|86.93
|ಚೆನ್ನೈ
|48.16
|67.4
|ಪುಣೆ
|44.83
|62.13
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|44.04
|62.96
|ಮುಂಬೈ
|38.44
|69
|ಗುರುಗ್ರಾಮ್
|31.25
|35.86
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|37.65
|36.14
|ಅಹಮದಾಬಾದ್
|41.49
|27.5
|ತಿರುವನಂತಪುರಂ
|40.58
|10.76
|ಕೊಯಮತ್ತೂರು
|35.15
|17.24
- ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಹೋಲಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ನಗರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ.
- ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಳವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
2025 ಮತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾನದ ಹೋಲಿಕೆ
|ವರ್ಷ
|ಸ್ಥಾನ
|2022
|3
|2023
|2
|2024
|1
ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 10 ನಗರಗಳು:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಬೆಂಬಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಗರವು ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಟಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಐನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿನಿರತ ತಾಯಂದಿರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರಂತರತೆ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪುಣೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಂತಹ ನಗರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್- ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೈಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಂತಹ ನಗರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಲವಾದ ಐಐಎಸ್, ಸ್ಥಿರ ಸಿಐಎಸ್: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಚೂಣಿ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಲು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಶಲ್ಯ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಚಾರವು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಮಹಿಳೆಯರು) ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನೀತಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದೈನಂದಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ಜಿಒ ನೇತೃತ್ವದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
2024ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಲದೊಂದೊಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಬೆಂಬಲ, ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಳವು ಬಲವಾದ ಐಐಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸಿಐಎಸ್ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ನಗರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಮಹಿಳಾ- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಗರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ