ಪೋಷಕರು ಬೈದರೆಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ: ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಷಕರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.

BENGALURU ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು CHILDREN MISSING ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್​​​ ಠಾಣೆ
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೋಷಕರು ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಎಎಲ್​​ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಮಾರತ್​ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರದ ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ತೆರಳಿದ್ದರು. 9 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ಯೂಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಕ್ಕ -ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಬೈದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಎಎಲ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಟ್​​​​​​ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್​ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

