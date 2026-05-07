ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಶಿವಾನಿ ಸಾವು
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಾಫೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 10:06 PM IST
ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿವಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಾಫೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2024 ಫೆ. 27ರಂದು ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಶಿವಾನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಈ ಜಿರಾಫೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಾಫೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಯು ಸೀಕಲ್ ಟಾರ್ಷನ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಳಾಂಗಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
