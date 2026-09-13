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ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಬೆಲೆ ಏಕರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.

Bengaluru gears up for Gauri-Ganesha festival: Festive shopping in full swing despite price hikes.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 5:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದು ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.

Bengaluru gears up for Gauri-Ganesha festival: Festive shopping in full swing despite price hikes.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ತುಮಕೂರು, ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಹೂವಿನ ದರ ಏರಿಕೆ, ಆದರೂ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರು: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಹೂವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಕನಕಾಂಬರ ಕೆಜಿಗೆ 1,000 ರಿಂದ 1,300 ರೂ, ಮಲ್ಲಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ರೂ, ಸೇವಂತಿಗೆ 200 ರಿಂದ 250 ರೂ, ಗುಲಾಬಿ 200 ರಿಂದ 250 ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವು 80 ರಿಂದ 100 ರೂ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂ.ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ದರ 100 - 250 ರೂ ನಡುವೆ ಇದೆ.

Bengaluru gears up for Gauri-Ganesha festival: Festive shopping in full swing despite price hikes.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರು (ETV Bharat)

"ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಹೂವಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಹೂವು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಧುರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 - 70, ಬೀನ್ಸ್ 80, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ 50, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 40 - 50 ಮತ್ತು ಹೀರೆಕಾಯಿ 60 ರೂ. ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.

Bengaluru gears up for Gauri-Ganesha festival: Festive shopping in full swing despite price hikes.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ 500 ರಿಂದ 5,000 ರೂ. ದಷ್ಟಿದೆ.

"ಜನರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿದ್ಧ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 400 - 600 ರೂ. ಇದೆ.

Bengaluru gears up for Gauri-Ganesha festival: Festive shopping in full swing despite price hikes.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರು (ETV Bharat)

"ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಸಜ್ಜಾದ ನಗರ: ಹಲಸೂರು, ಸಾಂಕಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಜಿಬಿಎ (GBA) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ - ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರು

TAGGED:

BENGALURU
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ
FESTIVE SHOPPING
FLOWER FRUIT PRICES
GOWRI GANESHA FESTIVE

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