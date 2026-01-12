ETV Bharat / state

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜ.14 ರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿ - ವಿಸ್ಮಯ

ಲಾಲ್​​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜ.14 ರಿಂದ 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ-ವಿಸ್ಮಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲೇಖಕ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಕುರಿತ ತೇಜಸ್ವಿ-ವಿಸ್ಮಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ.14 ರಿಂದ 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್​.ಎಸ್​.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾಲ್ ​ಬಾಗ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್​. ಗಿರೀಶ್​ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜ.14 ರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು: ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುವ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಓತಿ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಟ್ಟ, ಜಲಪಾತ ಪರಿಸರದ ಮಾದರಿ ಇರಲಿದೆ. ಅದರ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಅವರ ನಿರುತ್ತರ ಮನೆಯ ಪುಷ್ಪಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ - ರಾಜೇಶ್ವರಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್​, ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಿವಿ ನಾಯಿ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಮಂದಣ್ಣ, ಹಾರುವ ಓತಿ, ಮಿಡತೆ, ಜೇನು ಹುಳ, ಜೀರುಂಡೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬದುಕು ಬರಹ, ಕುವೆಂಪು, ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ, ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ, ತೇಜಸ್ವಿ-ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿವೆ.

ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜ.14 ರಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಎತ್ತಿನಭುಜ ಶಿಖರ ಮಾದರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹೂವು, ಗಿಡ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪ್ರತಿಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾದರಿಯಿರಲಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಅವರ ಆಯ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾದರಿಗಳು, ಪಾತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಕುವೆಂಪು ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಂತ್ರಮಾಗಲ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವರು ತೇಜಸ್ವಿ- ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಅವರ ಸರಳ ಮದುವೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿವರ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವರವುಳ್ಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ದಾರದ ಕಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರುವ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಮುಖಭಾವ ಇರಲಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ರಾಶಿ, ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳ - ಕೀಟಗಳ ನಡುವೆ ನಿಸರ್ಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಆಕರ್ಷಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೆ, ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಇಡಿ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬರಹಕ್ಕೆ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

BENGALURU
FLOWER SHOW
POORNACHANDRA TEJASWI
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ
LALBAGH FLOWER SHOW

