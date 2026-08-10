ನಕಲಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಶಂಕೆ; ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿತ ನಕಲಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : August 10, 2026 at 8:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಚರ್ಮದ ಸೀರಮ್ಗಳು, ಪೌಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಬಹುದಾದ ಕಳಪೆ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಸೀರಮ್ಗಳು, ಪೌಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಹೇರ್ ಡೈ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ನಕಲಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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