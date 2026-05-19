ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಚಾಲಕ!
ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಏಳದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
Published : May 19, 2026 at 6:55 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲಗೆದರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪುನೀತ್ (37) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಚಾಲಕ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೆಲಗೆದರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 12 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಕಾರು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಿಸಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಕಾರು ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಚಾಲಕ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಹಾಕಿ, ಡೋರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಪುನೀತ್ ಏಳದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ (ಯುಡಿಆರ್) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
