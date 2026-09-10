ವಂಚಕರ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ₹4.47 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯ: ಸೈಬರ್ ಚೋರರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ
ನಕಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಂಚಕರು ಬೀಸುವ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 6:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಂಚಕರು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಂಚಕರು ಬೀಸುವ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ 4.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿರುವುದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ದುನ್ನಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ 50 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಯುಷಿ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬಾಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಅನಂತ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಅದರಂತೆ ದೂರುದಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಲಾಭದ ಹಣವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕಾಯಿನ್ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
10 ದಿನದಲ್ಲಿ 4.47 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ವಂಚಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆ.23ರಿಂದ ಸೆ.3ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರು 4.47 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಕಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂಚಕರು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಲಾಭದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅನಂತ್ ಅವರನ್ನ ದೂರುದಾರರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ತೆರಿಗೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (ಐಟಿ) 7,063 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1350 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ:
- ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ.
- ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಪರಿಚಿತರು ಕಳುಹಿಸುವ ಲಿಂಕ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ.
- ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಡಿ.
- ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
- ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು, ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವಾಲೆಟ್ಗಳ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅಥವಾ APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ.
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