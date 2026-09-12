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ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ 'ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ʼ ಸಹಾಯಕ' ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳ ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ʼ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

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ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ತ್ವರಿತ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ 'ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ʼ ಸಹಾಯಕ' ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 11:05 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ (ಮೊಬೈಲ್- ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕ) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ-2 ವರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಾದ್ಯಂತ ಐದು ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ 1 ವರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಸೇರಿತ್ತು. 30-10-2025 ರಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಭಾಗವಾಯಿತು ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯ ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ವಲಯವು 10 ನಿಲ್ದಾಣಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್‌. ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಶವಂತಪುರ, ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 36 ಎಂ-ಯು.ಟಿ.ಎಸ್. ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈಗ 10 ಮಂದಿ ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 'ಅಂಗೀಕಾರ ಪತ್ರ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆ.10 ರಂದು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಸೆ. 11 ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು, ರೈಲ್‌ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು (ATVMಗಳು) ಮತ್ತು ATVM ಸಹಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನಗಳ (handheld devices) ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂ-ಯುಟಿಎಸ್‌ ಸಹಾಯಕರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ 500 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅ.1ರಿಂದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆ: ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ - ಮೈಸೂರು ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ

TAGGED:

BENGALURU
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್​
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