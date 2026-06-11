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ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ​₹1.37 ಕೋಟಿಯ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ

ಆರೋಪಿಯಿಂದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಶುದ್ಧತೆಯ 899.50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್​ ಹಾಗೂ 4 ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪೇಸ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

CUSTOMS OFFICER BENGALURU ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್
ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ (X official handle of Bengaluru Customs Zone)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 4:25 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಿಂದ 1.37 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 10ರಂದು ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯಿಂದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಶುದ್ಧತೆಯ 899.50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್​ ಹಾಗೂ 4 ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪೇಸ್ಟ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

09.06.2026- ಗಾಂಜಾ ವಶ: ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಂದ ₹5.23 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 14.93 ಕೆಜಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು NDPS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

07.06.2026-ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾ ವಶ: ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹1.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 5.0 ಕೆಜಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.

04.06.2026-₹2.33 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ: ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹2.33 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 6.66 ಕೆಜಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

27.05.2026-ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪತ್ತೆ: ದುಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 308 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 12 ನವೀಕರಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 35,000 ಸಿಗರೇಟ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹53.64 ಲಕ್ಷ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

13.05.2026-ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ಕೆಂಪು-ಪಾದದ ಆಮೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಮೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಟೆಗು, ಗೋಯಲ್ಡಿಯ ಮಾರ್ಮೊಸೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 47 ಜೀವಂತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

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