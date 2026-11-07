ಹಣ, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಕ್ಕಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 4:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದ ಆಸೆಗೆ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋನಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಡದಿ ಮೂಲದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನಸಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವೃದ್ಧೆಯ ಬಳಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಇರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ದೋಚಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ, ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ದೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆತ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಕಸಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆತ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಯ ತಳ್ಳಾಟದಲ್ಲಿ ವೃದ್ದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಅವರದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೃತಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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