ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ: ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 1:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೊಡಿಸಿ, ನಾನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬರದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದ ಜತೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬರ ನಿಯೋಗ ಜತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬರದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬರ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ?. ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ನಿಯೋಗದ ಜತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಅವರೂ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಗ್ರ ಬರ ವರದಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೂರೂ ತಂಡಗಳೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರೆ ಅಪಸ್ವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ಹೊರೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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