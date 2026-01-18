ETV Bharat / state

10 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಅಕ್ರಮ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ಜಗದೀಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ (ETV Bharat)
January 18, 2026

ಆನೇಕಲ್‌(ಬೆಂಗಳೂರು): ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್​ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 110ರ 10 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶನಿವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್‌, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಹಾಗು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಶಶಿಧರ್‌ ಮಾಡ್ಯಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೂಚನಾಫಲಕ ನೆಟ್ಟು, ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.‌

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು, ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್‌, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್‌ ಸಮೇತ ಎರಡು ಮೀಸಲು ಪಡೆ ವಾಹನಗಳ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.

ರೈತರ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ತಡೆಯಲು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 53 ಮತ್ತು 57ನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ನೆಟ್ಟು ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

"ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 110ರಲ್ಲಿ 32 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಎಕರೆಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗೋಮಾಳ. ಹಿಂದಿನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಬಿದರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಎಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಆಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಇದೀಗ 10 ಎಕರೆಗೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 192 (ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

