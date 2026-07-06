ಬೆಂಗಳೂರು: 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ; ತಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್, ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!
11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 6, 2026 at 8:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 11 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾವು ಈ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿತೆಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
11 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಶೇಕರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದಗಿರಿ ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಾದ ರೇಣುಕಾಳನ್ನು ಜೂನ್ 9ರಂದು ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರೇ ಮಗುವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಚದಿಂದ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಸಾವು ಎಂದ ಪೋಷಕರು : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಪತ್ನಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಮಗು ಮಂಚದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಶೇಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಮಂಚದಿಂದ ಮಗು 2 ಅಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಗಾಯ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗುತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 9ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶೇಕರ್, ಊಟ ಬಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಗು ಆಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ದರಿದ್ರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಶೇಕರ್, ಈ ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಶೆಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ವ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚದಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪತಿ-ಮೈದುನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವನ್ನು ನೀವೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೂರಿದ್ಧಾಳೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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