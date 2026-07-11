ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್' ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಟಿಐ ಅಡಿ ಬರಲಿದೆ: ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಬ್ನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
Published : July 11, 2026 at 3:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್' ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಹೂಡಿಕೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಟಿ. ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 7.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಬಹುದು.
ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಮುಂದೆ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಹಣ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿನೋದಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರೋಕ್ಷ ಧನಸಹಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ? 2012ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಎಸ್. ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್ ತಾನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು, 1913ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 'ಪರೋಕ್ಷ ಧನಸಹಾಯ'ಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕ್ಲಬ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಕ್ಲಬ್ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರದ್ದಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ಚಂದಾ ಹಣದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಧನಸಹಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಬ್ನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
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