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ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಖರೀದಿ ಜೋರು; ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಜಂಗುಳಿ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

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ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 11:42 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂತು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹೂ, ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ, ಹಾರಗಳು, ಬಾಳೆಗಿಡಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

bengaluru-celebrates-varamahalakshmi-festival-amid-soaring-flower-prices-and-massive-shopping-rush
ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಮಹಿಳೆಯರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವುಗಳು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಗಟು ಬೆಲೆ 300 ರೂ.ಗಳಿಂದ 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 1,000ರಿಂದ 2,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೆ.ಜಿಗೆ 360ರಿಂದ 400 ರೂ., ಚಂಪಕ್ ಮತ್ತು ಸೇವಂತಿಗೆ 400 ರೂ., ಕಣಿಗಾಲು 300 ರೂ., ಸಣ್ಣ ಡೇರೆ ಹೂ 600 ರೂ., ಸುಗಂಧರಾಜ ಮತ್ತು ದವನ ಹೂ 200 ರೂ., ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟನ್​ ಹೂವುಗಳು 200ರಿಂದ 300 ರೂ., ಜೋಡಿ ಕಮಲ ಹೂ 60ರಿಂದ 100 ರೂ. ಹಾಗೂ ಜೋಡಿ ಡೇರೆ ಹೂಗಳು 40ರಿಂದ 50 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾವಾದವು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

bengaluru-celebrates-varamahalakshmi-festival-amid-soaring-flower-prices-and-massive-shopping-rush
ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೇಬು ಕೆ.ಜಿಗೆ 150ರಿಂದ 250 ರೂ., ದಾಳಿಂಬೆ 200 ರೂ., ಸೀತಾಫಲ 160 ರೂ., ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆ 60ರಿಂದ 70 ರೂ., ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 50 ರೂ. ಮತ್ತು ಏಲಾಚಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 100ರಿಂದ 120 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅನಾನಸ್ 80ರಿಂದ 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಿತು. ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ನವಿಲುಕೋಲು ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ದರ 40 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ತೀವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲಂಕೃತ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ 2,000ರಿಂದ 8,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಜಯನಗರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂತು.

bengaluru-celebrates-varamahalakshmi-festival-amid-soaring-flower-prices-and-massive-shopping-rush
ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾರಾಟಗಾರರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು.

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BENGALURU
KR MARKET
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ
PRICE HIKE
VARAMAHALAKSHMI FESTIVAL

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