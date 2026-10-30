ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾವು: ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಭಿಸಿತ್ತು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ' ಗೌರವ!
CCB Inspector Killed in Uttarakhand helicopter Crash: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೈಲಟ್ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡು ನಗರದ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಐವರು ಹಾಗೂ ಪೈಲಟ್ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರು ವಕೀಲರಾದ ಸುಧೀರ್, ಶಂಕರ್ ಗೌಡ, ತುಮಕೂರಿನ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿನ ಜೋಶಿಮಠ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗೌರವ: 2007ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಬಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಧಾರಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಲೋಕಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗೌರವ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಇವರು ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು: ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ದಾಸಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರುಣ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ತರಹ ಆಗಿದೆಯೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ವಕೀಲರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದ ನಟರಾಜ್: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ತುಮಕೂರಿನ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ತಿಳಿಯಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು ಕವಿದಿದ್ದು, ಮಂಜು ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಾನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರೇ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಾವು: ಈ ಹಿಂದೆ ಅರುಣ್ ಸಾಲುಂಕೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್ನವರೇ(2007) ಆಗಿದ್ದ ಕೋರಮಂಗಲ ಇನ್ಸ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಅವರು ಆ.28ರಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಗಢದ ಬಿಯೋರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
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