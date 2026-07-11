ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ: ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
Published : July 11, 2026 at 4:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಿ.ಯೂಸುಫ್ ಜಮಲ್ ಉದ್ದೀನ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ. ಕೃತ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಮೃತನ ಪುತ್ರ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಥಣಿಸಂದ್ರ ನಿವಾಸಿ ಯೂಸುಫ್, ಜುಲೈ 10ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ - ಕಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಗನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಅರಿತು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ?: ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಡ. ವಾರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಅಸಲು ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಂತರ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 4 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪದೇ ಪದೆ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಆಟೋ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಸೂಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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