₹7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ರುವಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
Published : November 26, 2025 at 10:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಟಿಎಂ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿಎಂಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು 7.11 ಕೋಟಿ ರೂ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿ ಇನೋವಾ ಕಾರಿಗೆ ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮೂರು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಪೈಕಿ ರವಿ, ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಸನ್ ಎಂಬವರು ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗಡಿಯ ಶೇಕ್ ಪುರ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕಾರು ತೆರಳಿರುವುದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಫೋಟೊ ತೋರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ತೆರಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು: ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ರವಿಯ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಗರದ ಬಾಣಸವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರವಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸುಳಿವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ಪೊಲೀಸರೆದುರು ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದರೋಡೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರವೇನಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ರವಿ, ದರೋಡೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದರೋಡೆ ಹಣವನ್ನು ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ರವಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್ ಸೇರಿ ಇತರರನ್ನು ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
