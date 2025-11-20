ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಆರ್ ಸಪ್ತಾಹ
ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೂ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಆರ್ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಆರ್ (ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ) ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಆರ್ ವೀಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ "ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಆರ್ ಸಪ್ತಾಹ 2025" ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 23ರ ವರೆಗೂ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಆರ್ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ (arbitration) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕತೆ (mediation) ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಡಿಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಣನೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಪ್ತಾಹದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುದ್ಗಲ್, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನ್ಯಾ.ಆರ್.ವಿ.ರವೀಂದ್ರನ್, ನ್ಯಾ.ವಿ.ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಘವನ್, ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಿಆರ್ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು:
- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಅದರ ಅಪಾಯಗಳು, ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು
- ಎಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
- ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪೂರ್ವ ಘಟಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು - ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡುವುದು
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ತಜ್ಞರ ಪುರಾವೆಗಳು, ಹಾನಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ
- ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
