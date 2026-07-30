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ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಗಳ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU FATHER ATTACKS DAUGHTER FATHER STAB DAUGHTER ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಹಲ್ಲೆ
ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 30, 2026 at 1:31 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ತಂದೆಯನ್ನು ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದುರ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವತಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದುರ್ಗಾ, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಬಳಿ ಎಸ್ಐವಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಂಡು ನೋಡಿದ್ದರು. ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ತನಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದುರ್ಗಾ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ತಂದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಮಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲ್ಯಾಬ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಗಳ ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು‌. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
FATHER ATTACKS DAUGHTER
FATHER STABS DAUGHTER
ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಹಲ್ಲೆ
FATHER ASSAULT DAUGHTER

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