ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದುರ್ಗೋತ್ಸವ: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸುತ್ತಿದೆ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ 'ದುರ್ಗೋತ್ಸವ - 2026' ಅನ್ನು ನಗರದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2026 at 10:36 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಸರಾ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾದ 'ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ' ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೇಳೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ದುರ್ಗೋತ್ಸವ - 2026' ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪೆಂಡಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಗರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಕೃತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯ ನೀಲಂ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸುವ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಷಷ್ಠಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದವರೆಗೆ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಷಷ್ಠಿಯಂದು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಕಲಾ ಬೌ ಹೆಸರಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಿಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗೂಡಿ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆಚರಣೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಸಿಂಧೂರ್ ಖೇಲಾ' ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ಜಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಬ್ಬದ ಪೂಜಾ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳು ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಖ ಶೈಲಿಯ ಕಾಠಿ ರೋಲ್, ರಸಗುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ್ಗಳಂತಹ ಖಾದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾ: ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಗೀತೆ ರಚಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್; ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಲಕಿಲ ನಕ್ಕ ಜನತೆ