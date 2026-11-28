ಬೆನೆಗಲ್ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್ ಸಂವಿಧಾನದ ತೆರೆಮರೆಯ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ: ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ. ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಳಹದಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 28, 2026 at 7:31 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): "ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನೆಗಲ್ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್ (ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್) ಅವರು ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಕರಾವಳಿಯ ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ" ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನ ಟಿ.ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ನ. 28) ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಸರ್ ಬೆನೆಗಲ್ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್' (India’s Constitution in the Making) ಕೃತಿಯ ಮರುಪ್ರಕಟಣೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ 'ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಶನ್' ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ನ್ಯಾ. ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಳಹದಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. 1935ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ಕರಡನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, 'ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕರಡು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಕರಡು ನೀಡಿದ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟರ್ ಅವರು 'ನನಗೇನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆ: "ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ವಕೀಲರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದ ವಾಹಕ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 19 ಮತ್ತು 21 ಸಂವಿಧಾನದ ಸುವರ್ಣ ತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಹೇಗ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 'ಡ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್' ಬದಲು 'ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ' ಸೇರಿಸಿದ್ದ ರಾವ್: ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾ. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
"ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಯೋಧರ ನಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾಡು. ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು) ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ಮಾದರಿಯ 'ಡ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ' (Due process of law) ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 'ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ' (Procedure established by law) ಎಂಬ ಪದ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂದಿನ ನೆಹರು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ 'ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್' (ಪೀಠಿಕೆ) ಕರಡನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡಿದವರೇ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 76 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ತಳಹದಿಯೇ ಕಾರಣ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ನೀಡಿದರು.
ಸಭಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಥಮ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: