ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿದ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವನ ರಥೋತ್ಸವ
ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Published : April 1, 2026 at 10:00 AM IST
ಹಾಸನ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.
ಡೋಲಾಯಮಾನಂ ಗೋವಿದಂ ಮಂಚಸ್ತಂ ಮಧುಸೂದನಂ ರಥಸ್ತಂ ಕೇಶವಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನವೀದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.5ರ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಾ.23 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇದೂರು ಕಾಜಿ ಖಾದ್ರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ರಥಕ್ಕೆ ಧವನ-ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ ಸುರೇಶ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶಿವರಾಂ ಮೊದಲಾದವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಆಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಸಿಪಿಐ ರೇವಣ್ಣ, ಜಗದೀಶ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾ.30ರಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ; ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಯ ರಥಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪೂಜೆ