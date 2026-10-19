ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ; ಮೃಣ್ಮಯೀ ಅಭಯ ಥೀಮ್ನಡಿ ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ
ಬೆಳ್ಳಂದೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಆಚರಣೆ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವರದಿ - ಮೊಹ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : October 19, 2026 at 10:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಗರದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಲೇಔಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' (GGLCA) ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಮಹಿಷಾಸುರನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ 'ಮೃಣ್ಮಯೀ ಅಭಯ' (Mrinmoyee Abhaya) ಎಂಬ ವಿಷಯವು, ರಾಕ್ಷಸನು ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ (inclusive) ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ದೇವತೆ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಬಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ GGLCA ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸು ಅವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದಾದ, ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಮನೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ 'ಮೃಣ್ಮಯೀ ಅಭಯ'. ಈ ಮೂರ್ತಿಯು ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನು ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವನು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇವೆ; ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ," ಎಂದು ಬಸು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದ್ರಹೀಲ್ ದತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಆಗಮನದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭೂಮಿ, ನಿರ್ಭಯತೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ: ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಥಾಗತ ಸೇನ್ಗುಪ್ತ, 'ಮೃಣ್ಮಯೀ ಅಭಯ' ಎಂಬುದು ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವತೆಯು ರೂಪ ಪಡೆಯುವ 'ಭೂಮಿ' ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಿರ್ಭೀತ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. "'ಮೃಣ್ಮಯೀ' ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ; ಇದು ದೇವತೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. 'ಅಭಯ' ಎಂದರೆ ನಿರ್ಭಯತೆ. ಧೈರ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ನಿರ್ಭಯತೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ - ಮಗಳ ಆಗಮನ: ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಯಲ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತ ಅವರು, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ದೇವತೆಯು ಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಷಷ್ಠಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ ಮತ್ತು ದಸರಾದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. "ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಠಿಯಂದು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿಯಂದು, 'ನಬಪತ್ರಿಕಾ' (ಇದನ್ನು 'ಕಲಾ ಬೌ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ) ಮೂಲಕ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ನವಮಿಯ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವ 'ಸಂಧಿ ಪೂಜೆ'ಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ದೇವಿ ಪಡೆದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಸಿಂಧೂರ್ ಖೇಲಾ'ದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಸಂತೋಷ, ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ: ಈ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 'ಹಿಯಾರ್ ಮಾಝೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ' (Hiyar Majhe Kolkata) ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಯಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು, 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಪ್ಪಟ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಗೀತಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ 'ಭೋಗ್' (ನೈವೇದ್ಯ) ನಲ್ಲಿ ಖಿಚುರಿ, ಲಾಬ್ರಾ, ಬೇಗುನಿ, ಚಟ್ನಿ, ಮತ್ತು ರಸಗುಲ್ಲಾದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂಜಲಿಯ ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪುರೋಹಿತ ರಾಹುಲ್ ಚಟರ್ಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ದೇವಿಯ ಶಾಂತಿಯುತ ರೂಪವು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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