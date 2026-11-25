ಒಂದು ಶಾಲೆಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹಾಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸದೇ, ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 9:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಓದುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷ ಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೀನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 9 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಹೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ನೂರ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲಲಿತಾ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ 2026ರ ಸೆ.15ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸದೇ, ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷ ಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮಗು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದೇ ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಆ ವಿವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಾಲೆ ಬದಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆ ಬದಲಿಸುವುದೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಮಗು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಚರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ(ಮಗುವಿನ ತಂದೆ) ಸ್ವತಃ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ನಾಳೆ ಹೈ ಶಾಲೆ ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 15,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿವೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ತಾಯಿ. ‘ಮಗು ಈಗಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷ ಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡೀನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 900 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಮಗುವಿನ ಓದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟು 30 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಶಾಲೆಯಾದರೂ, ಮಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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