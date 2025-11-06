ETV Bharat / state

20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು: ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಿಯಾರೆಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೀರಮ್ಮನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ (ETV Bharat)
Published : November 6, 2025 at 8:05 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆ ಚಿಯಾರೆಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ(70) ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೀರಮ್ಮ ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗುರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಂಟೋನಿಯಾ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಸಮ್ಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಂಟೋನಿಯಾ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಯಾರೆಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೀರಮ್ಮನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ (ETV Bharat)

ಶಿವ, ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂಟೋನಿಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರು ಎಂಬವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶಿವನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ದನ-ಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತದ ಸುತ್ತಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿತು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗುಂದಿಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ 'ಮೀರಮ್ಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಂತ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

20ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ: 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಬಳಿಕ ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗದ ಆನೆಗೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ವನಸಿರಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ, ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಶ್ವಾನಗಳು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ಶ್ವಾನವಂತೂ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಬಳಿಯೇ ಮರುಗುತ್ತಿತ್ತು.

