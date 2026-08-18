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ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಂಡನೆಯಾಗದ  ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಿರ್ಣಯ: ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ‌!

ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು.

"Belgaum is an integral part of Karnataka" resolution, again not taken: Outrage from members of the council and pro-Kannada organizations!
ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 9:01 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಮೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು‌ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವು.

ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯ (ETV Bharat)

ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಕೆಯೊಳಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಂಇಎಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಭೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿರಿ..? ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇ‌ವೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯೋಣ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೇಯರ್, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡ ಮತದಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ನಾವೇನು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೋರಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ ಅಂತಾ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದರು.

ಮೇಯರ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು, ಮೇಯರ್ ಅವರು `ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಸದನವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಮೇಯರ್ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು, `ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ' ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಅತ್ತ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು 'ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ' ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅನುದಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು.

ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯ (ETV Bharat)
ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು: ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತಾ ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಸೇರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಹುಸಿಯಾದ "ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಏನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಸಕರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬರೆದುಕೊಡಿ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಶಾಸಕರನ್ನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಯಿರಿ ಎಂದು ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು‌.

ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಯುವ ಘಟಕದ ಮಹೇಶ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ನಾವು ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ ಸೇರಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.


ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಾರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. - ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

"ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ" ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಧರಣಿ: ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

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BELAGAVI CORPORATION UPDATE
RESOLUTION NOT PASSED
ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ‌
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