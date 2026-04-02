ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 56.25 ಕೋಟಿ ಲಾಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ

Belgaum DCC Bank has a profit of Rs 56.25 crore this year: President Annasaheb Jolle informs
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 9:39 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025 - 26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 6703.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 616.30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ 56.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4,77,464 ಜನ ರೈತರಿಗೆ 3818.79 ಕೋಟಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 444 ಜನ ರೈತರಿಗೆ 24.54 ಕೋಟಿ ರೂ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 165 ಸಂಘಗಳಿಗೆ 22.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೋಡೌನ್​ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಠೇವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಠೇವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ 56.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 8 ನೂತನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 112 ಶಾಖೆಗಳು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೀವವಿಮೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶೀಘ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಟಿಎಂ: ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ IMPS ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಗ್ರದಲ್ಲಿ UPI ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮಷಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 3,64,204 ಜನ ರೈತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 500 ರೂ. ವಂತಿಗೆ ಹಾಗೂ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 100 ಪಾವತಿಸುವುದು. ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ. ವಂತಿಗೆ ಹಾಗೂ 4ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 200 ರೂ. ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 918 ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 36.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೆ. ಕೃಷಿಯೇತರ ಸಾಲಗಳಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು, ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ, ಟ್ರಕ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಾಲ, ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು 160.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 173.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಗಾರ ಅಡುವಿನ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಗೋಡೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮಾಮನಿ,‌ ನಾನಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಕಂಠ ಕಪ್ಪಲಗುದ್ದಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಜಿ. ಕಲಾವಂತ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು‌.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ;

ಜಯನಗರ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ : ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

