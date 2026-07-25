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ಅನಾಥ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕರು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಸಮಾಜಸೇವಕ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು.

BELAGAVI YOUTH SHOW HUMANITY BY PERFORMING FUNERAL OF ORPHANED GRANDMOTHER
ಅನಾಥ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 9:54 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು.‌ ಆಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ.

ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ‌ನ ಟಿಳಕವಾಡಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಕುಂತಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಡಕರಿ (70) ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಸಮಾಜಸೇವಕ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರೆವೇರಿಸಿದವರು.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಇವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜಸೇವಕ ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಗಡಕರಿ ಎಂಬ ಅಜ್ಜಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು, ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗಿ, ಮೃತ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ, ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು‌.

ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನಾಥ ಶವಗಳ ಇವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಅನಾಥ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಮಾನವೀಯತೆ
BELAGAVI YOUTH
ORPHANED GRANDMOTHER FUNERAL

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