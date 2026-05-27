ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಎಐ ಟಚ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು
67 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್.
Published : May 27, 2026 at 4:26 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಬಸವವಾದಿ ಒಬ್ಬರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 33 ವರ್ಷದ ಫಕೀರಗೌಡ ಮಲಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಧಕ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವರ ಸಾಧನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ "ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್" ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ.
ಕಟ್ಟಾ ಬಸವಾನುಯಾಯಿ ಆಗಿರುವ, ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರ ಫಕೀರಗೌಡ ತಮ್ಮೂರು ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ, ಕವಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಸವಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆ, ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಕೀರಗೌಡ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 67 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆ.10ರಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಫಕೀರಗೌಡರ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
1 ರೂ. ಬಳಸಿ 10 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬಹುದು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಕೀರಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ, 'ಸದ್ಯ 26 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳು, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಚನಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ವ್ಯವದಾನ ಆಗಲಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ ಇಂದಿನ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂ. ಬಳಸಿ 10 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಐನಲ್ಲಿ ರಾಗಬದ್ಧ ವಚನ: ನಾನು ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಎಐದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇಳಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಐ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗಾಯಕ, ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 409 ವಚನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 2500 ವಚನಗಳ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ 432 ವಚನಗಳಿಗೆ ಎಐ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ 200 ವಚನಗಳನ್ನು ನನ್ನದೇ goudrusarkaraibeats ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಫಕೀರಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಚನ ಕಾಯಕ: 'ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಮಾರು 300 ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ವಚನಗಳ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಫಕೀರಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿ: ಸಹೋದರ ನಾಗನಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಫಕೀರಗೌಡನ ಸಾಧನೆ ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತದ್ದು. ಸಾಧನೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೊರಟ ಹಠವಾದಿ ಈತ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ವಚನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗಿನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಐ ಮೂಲಕ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
