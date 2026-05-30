ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕನ ಕೊಲೆ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಕೊಲೆಯಾದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 7:49 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು, ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕೊಲೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಜಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ (22) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಬಂಧಿತರು ಮಚ್ಚೆಯ ಜಯನಗರದ ಸೂರಜ್ ರಾಮು ಸಿದ್ದಗೌಳಿ (26), ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು ದೊಡಮನಿ (28), ಪೀರನವಾಡಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸುರೇಶ್ ಮಳಕೂರ (21), ಮಜಗಾಂವದ ದೇಮಪ್ಪ ತಳವಾರ (26) ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಚ್ಚೆಯ ವಿರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸೂರಜ್ ಸಿದ್ದಗೌಳಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕಾರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವೀರೇಶ, ಆರೋಪಿ ಸೂರಜ್ಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದ. 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, 70 ಸಾವಿರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಸೂರಜ್ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಘಟನೆ ವಿವರ: ಮೇ 27ರಂದು ಹುಂಚ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ 10ರಿಂದ 15 ಜನರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ತಳವಾರ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನು, ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿರೇಶ ಹಿರೇಮಠ ನೀಡಿದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
