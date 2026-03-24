ಬೆಳಗಾವಿ: UPSCಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆ; ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಧಕ; ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಬಸವರಾಜ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ!
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್
Published : March 24, 2026 at 5:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 739ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಬಸವರಾಜ ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಏನು..? ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹೇಳೋದೇನು?...
ಮೂಲತಃ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಸದ್ಯ ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಲಮರಡಿ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಂದರ್ಶನ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1-5ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೇನೆ. 6-10ನೇ ತರಗತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಥಳಿ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಯುಸಿ ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಹಳಿಯಾಳದ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಇನ್ನೇನು ಎರಡೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿರೋದಿಂದ ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿತು' ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಫೇಲ್: 2023-24ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಂಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇರೋದು ಎರಡೇ ಅವಕಾಶ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿತು. ಆಗಿದ್ದು ಆಗಲಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಂತಾ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ - ಹರಿದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು..?
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 400 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ-1ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 200, ಪತ್ರಿಕೆ-2ರಲ್ಲಿ CSAT 200 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿಕೊಂಡು, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಾ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ಬಸವರಾಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
'ಮುಖ್ಯ(ಮೇನ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರು ಪುಟ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂಟ್ರೋ, ಬಾಡಿ, ಕನಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ'.
ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವೆ: ಈಗ 739ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಂತಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ 13-14 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ನಾನ, ಉಪಹಾರ ಮುಗಿಸಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಓದುವಾಗ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆದರೆ, ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಯುವಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಪಯಣ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ, ವಿಷಯ, ಪಠ್ಯ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಅನಿಸಬಹುದು. ಸ್ಫರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹರ್ಷ: ಬಸವರಾಜ ಅವರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಓರ್ವ ಹಠವಾದಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಛಲವಾದಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಈ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ಶಾಂತವ್ವ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
