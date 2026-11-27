ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನಡಿಗೆ'
ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 27, 2026 at 7:40 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು, ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಗುರುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನಡಿಗೆ' ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಡಿಗೆ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಘನತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.
ನಾವೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವೇ. ಇತರರಂತೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿನ್ನು ತಳವಾರ, ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ವ-ಅಪ್ಪನೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ..? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಲ ನಾವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನು ತಳವಾರ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
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