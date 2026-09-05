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ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನನ್ನ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​.ಪಾಟೀಲ್

Belagavi Teacher prabhavati bellappa halennavar Selected for best teacher for state best teacher
ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 11:31 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಕ್ಷರದ ಅವ್ವ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮಾದರಿ. ಅವರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದೆ. ಈಗ ಅವರದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ ಆಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಫರವಾಡಿ, ಕಡೋಲಿಯ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ ಮನದ ಮಾತು.

Belagavi Teacher prabhavati bellappa halennavar Selected for best teacher for state best teacher
ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ (ETV BHARAT)

ಮೂಲತಃ ಅಗಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಾಲೆನ್ನವರ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಳಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರು, ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಅಗಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ, ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 - 7ನೇ ತರಗತಿ, ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ, ಬಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ವಡಗಾವಿಯ ಮರಾಠಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಚ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು.

Belagavi Teacher prabhavati bellappa halennavar Selected for best teacher for state best teacher
ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ (ETV BHARAT)

ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಗಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷ, 2016ಕ್ಕೆ ಜಾಫರವಾಡಿ ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದರು. 2022ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಬರೊಬ್ಬರಿ 33 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರದ್ದು, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಪಠ್ಯ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಭಾಷಾಂತರ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದವರು. ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

Belagavi Teacher prabhavati bellappa halennavar Selected for best teacher for state best teacher
ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಾಲೆನ್ನವರ (ETV BHARAT)

ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಜಾಫರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಎಸ್​​​ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಬಿಇಒ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಾಲೆನ್ನವರ ಹೇಳಿದರು.

ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು: ನಾನು ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವರೆಗೆ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪುತ್ರ ಅಜಿತ್ ಗಾವಡೆ, ಪುತ್ರಿ ಮಂಜು ಗಾವಡೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಓದಿಸಿದೆ. ಪುತ್ರ ಕಡೋಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ರಿ ಕೆಇಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತರಗತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಾಲೆನ್ನವರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಜಿತ್ ಗಾವಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, 33 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸದಾಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಂ ನನಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನು, ಮನ, ಧನದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿನೂತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟರು.

ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಬಸಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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