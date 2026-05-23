ETV Bharat / state

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗರ ಪರಾಕ್ರಮ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 'ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್

ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಸ್ಟೀಮ್​ ಹೆಚ್​ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್.

BELAGAVI INTERNATIONAL LEVEL FOOTBALL ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್
ಸ್ಟೀಮ್​ ಹೆಚ್​ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ:‌ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ "ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್" ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಸ್ಟೆಂಪಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಇಎಫ್​​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ ಮೇ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೊಡಿವಿಯರ್​​ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ 3 ರೋಬೋ ಸಾಕರ್​ ಲೀಗ್​ ಸೀನಿಯರ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಸ್ಟೀಮ್​ ಹೆಚ್​ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗದಗ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ದರ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ನೇಪಾಳ, ಅಲ್ಜೇರಿಯಾ ಸೇರಿ 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿಠ್ಠಲ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ ಸಾಧನೆ ಭಾರತವು ಆಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್​, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದೆ.

BELAGAVI INTERNATIONAL LEVEL FOOTBALL ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 'ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರೂಕ್​ ಲೀನ್​ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್​ 4ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಎಪ್ರಿಲ್​ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೀತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕೊಡವಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ‌ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿ, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್​ಗಳನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ರೋಬೋಟ್​ಗಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದು, ವಿಠ್ಠಲ್ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ‌. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಠಲ್ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಸುಶಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗದಗ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI INTERNATIONAL LEVEL FOOTBALL ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್
ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.. (ETV Bharat)

ಇವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿದ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 'ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ'ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಬರಲು, ರೋಬೋಟ್ ಸಾಕರ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ‌ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಠ್ಠಲ್ ಗದಗ, 'ಕನಸು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅಜ್ಜನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನಾವು ಒಟ್ಟು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆವು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ವಿಜೇತರಾದೇವು. ನಾವು ಸೋತ ತಂಡ ಆಗಬಾರದು. ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಲೇಜು, ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಶಾಂತ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ.

ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರ್ಷ: ಡಾ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ‌ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದು ಈಗ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ಟೀಮ್ ಹೆಚ್​ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ‌ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಂಟರ್ ದಯಾನಂದ ಮಗದುಮ್ಮ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಏನಿದು ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್..? ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೀಮ್-ಹೆಚ್ (ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಎಂಜಿ‌ನಿಯರಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ) ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೋ, ನಾಸಾ, ಸ್ಪೆಂಪಿಡಿಯಾ, ರೋಬೋ ಮಂಥನ್ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಣಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ: ಅಕ್ಕಂದಿರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸ!

TAGGED:

BELAGAVI
INTERNATIONAL LEVEL FOOTBALL
ರೋಬೋ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್
ROBO SOCCER LEAGUE FOOTBALL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.